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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #<1 ... 23242526
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 09:57

  Faceless написав:Нових робочих місць не створювали, біщнес не створювали, то ж не відкривайте пащу про те, в чому ні бельмеса не розумієте.

зачем? моя компания создает белые и пушистые.
Товары я покупаю в новусах и эпицентрах, где есть РРО. Всякие подзаборные торгаши мне не интересны.
  Faceless написав:Окремі свинорили-експериментатори - то геть інша аудиторія, і вони в гілках банків не сидять і не наярюють на кешбек.

это та верхушка айсберга, которую мы видим. Найти святошу, который товар оплачивает со счета 2600 на 2600, надо постараться. И то потом окажется, что он на общей системе, и не ФОП, а ТОВ уже :)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 10:46

Re: ФОП

Ромасик написав:
  Faceless написав:Нових робочих місць не створювали, біщнес не створювали, то ж не відкривайте пащу про те, в чому ні бельмеса не розумієте.

зачем? моя компания создает белые и пушистые.
Товары я покупаю в новусах и эпицентрах, где есть РРО. Всякие подзаборные торгаши мне не интересны.
  Faceless написав:Окремі свинорили-експериментатори - то геть інша аудиторія, і вони в гілках банків не сидять і не наярюють на кешбек.

это та верхушка айсберга, которую мы видим. Найти святошу, который товар оплачивает со счета 2600 на 2600, надо постараться. И то потом окажется, что он на общей системе, и не ФОП, а ТОВ уже :)


Ваша (і то вона не ваша, а ваш роботодавець) створила, а ви - ні. Ви лише то місце зайняли. Але смієте роззявати пащеку на тих, хто створив. Ні біса не знаючи про податкову систему в інших країнах, заявляти, що нам треба щось там знищити, щоб "було як у них". Ні біса не знаючи про те, як що працює, пхати вимоги збільшення податків. Людей, що заробляють собі на життя і дають заробити іншим, а не скиглять і просять соціалку, назвали "підзаборними", а самі захоплюєтесь дилетантом нездарою Гетманцевим, що вже кілька років пхає всяку дичину, і жодна його ініціатива не мала позитивного результату
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 14:02

Faceless я вас понял, Сомали тоже имеет право на жизнь, а пока валим в Европу.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 14:10

Re: ФОП

Ромасик написав:Faceless я вас понял, Сомали тоже имеет право на жизнь, а пока валим в Европу.
Злалося вам те Сомалі? В Україні нема й не було нічого подібного й близько. А вам варто було б за словами стежити
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 14:55

  Ромасик написав:
  Faceless написав:Такі на форумі не сидять.

как это не сидят? сначала у них перелимит по кешбеку, поскольку используют кредитки физлиц для ведения предпринимательской деятельности, а потом их финмон кошмарит, поскольку непонятно откуда сколько налички взялось. Все ветки этим забиты.
А вы о торгашах рассказываете. Или вы не помните, как тут кто-то покупал 300 баксов по 28,95 для покупки товара? Это тоже я наговариваю?

вы так и не поняли, некоторые банки (ПУМБ) отменили почти все легальные доходы (продажа недвиги) и посчитали оборот как доход, т.е. есть у вас 20т грн вы их на депо кинули, назад вернули опять кинули, сделали так 20 раз и все ваши 20К заблочили и заставляют принести справку о доходах... на 400К!!! и приравняли ваши переводы из других банков (по счету!) к внесению налички через кассу.
И ПУМБ на полном серьезе заявляет, что блокирует ваши средства на срок до окончания войны, ему плевать на нотариально заверенный договор продажи недвиги и посылает в сад, если поясняете, что это одни и те же 20К крутились.
Вот этим ветки и забиты, а не тем что вы себе нафантазировали...
ol_zy
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