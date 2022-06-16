Додано: Суб 11 чер, 2022 14:55

Ромасик написав: Faceless написав: Такі на форумі не сидять. Такі на форумі не сидять.

как это не сидят? сначала у них перелимит по кешбеку, поскольку используют кредитки физлиц для ведения предпринимательской деятельности, а потом их финмон кошмарит, поскольку непонятно откуда сколько налички взялось. Все ветки этим забиты.

А вы о торгашах рассказываете. Или вы не помните, как тут кто-то покупал 300 баксов по 28,95 для покупки товара? Это тоже я наговариваю?

как это не сидят? сначала у них перелимит по кешбеку, поскольку используют кредитки физлиц для ведения предпринимательской деятельности, а потом их финмон кошмарит, поскольку непонятно откуда сколько налички взялось. Все ветки этим забиты.А вы о торгашах рассказываете. Или вы не помните, как тут кто-то покупал 300 баксов по 28,95 для покупки товара? Это тоже я наговариваю?

вы так и не поняли, некоторые банки (ПУМБ) отменили почти все легальные доходы (продажа недвиги) и посчитали оборот как доход, т.е. есть у вас 20т грн вы их на депо кинули, назад вернули опять кинули, сделали так 20 раз и все ваши 20К заблочили и заставляют принести справку о доходах... на 400К!!! и приравняли ваши переводы из других банков (по счету!) к внесению налички через кассу.И ПУМБ на полном серьезе заявляет, что блокирует ваши средства на срок до окончания войны, ему плевать на нотариально заверенный договор продажи недвиги и посылает в сад, если поясняете, что это одни и те же 20К крутились.Вот этим ветки и забиты, а не тем что вы себе нафантазировали...