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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Додано: Чет 16 чер, 2022 11:13
Ромасик написав:
А с тех пор ВВП вырос в 6 раз.
Что? Может в 1000 раз? Пруфы будут?
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BIGor
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Додано: Чет 16 чер, 2022 14:45
BIGor ойтишнег мало того, что не владеет вопросом, то еще и не умеет пользоваться гооглем?
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Ромасик
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