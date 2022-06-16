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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #<1 ... 24252627
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 11:13

Re: ФОП

  Ромасик написав:А с тех пор ВВП вырос в 6 раз.

Что? Может в 1000 раз? Пруфы будут?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 15:21

Ромасик так пруфы будут?
BIGor
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Повідомлень: 6223
З нами з: 19.09.10
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1
  #<1 ... 24252627
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