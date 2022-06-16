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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Додано: Чет 16 чер, 2022 11:13
Ромасик написав:
А с тех пор ВВП вырос в 6 раз.
Что? Может в 1000 раз? Пруфы будут?
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Додано: Чет 16 чер, 2022 15:21
Ромасик так пруфы будут?
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