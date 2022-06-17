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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #<1 ... 24252627
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 11:13

Re: ФОП

  Ромасик написав:А с тех пор ВВП вырос в 6 раз.

Что? Может в 1000 раз? Пруфы будут?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 15:21

Ромасик так пруфы будут?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 19:42

BIGor пруфы за отдельную плату
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 21:03

  Ромасик написав:Василь-Рівне це скажете, коли куму будете бігати з простягнутою рукою на бронежилет.

В 2014 купували і броніки і каски, зараз на передок ніхто цього НЕ КУПУЄ !!! Це в батьківській хаті:

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Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 15:41

  Василь-Рівне написав:
  Ромасик написав:Василь-Рівне це скажете, коли куму будете бігати з простягнутою рукою на бронежилет.

В 2014 купували і броніки і каски, зараз на передок ніхто цього НЕ КУПУЄ !!! Це в батьківській хаті:

можливо на задок, але нащо тоді ЗСУ і повернись живим збирає мільярди і куди вони їх витрачають? :shock:

пс. меня знакомая просила поискать форму в Киеве, поскольку нужна ее родственнику в Запорожье, а там нет. А у него только один комплект, а хочется хоть иногда переодется.
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 17 чер, 2022 15:58, всього редагувалось 2 разів.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 15:43

  BIGor написав:
  grape написав:striped

Якийсь % виїзду IT спеціалістів, я маю на увазі мужчин які зараз не можуть виїхати з юридичних причин, буде. Але це не буде масово. Я не мужчина, але також в IT і дивлюсь по собі та своєму професійному оточенню - більшість, навіть з жінок які виїхали, хотіли би повернутись. З початку війни я виїхала в столицю одної з Європейських країн. Поки до 180 днів я податковий резидент України я залишаюсь в Європі, після, якщо не буде якогось військового форс-мажору, повертаюсь в Україну.
Так, я тут в фізичній безпеці. Але якщо говорити про фінансову сторону, то жити IT спеціалісту в Європі в порівнянні з Україною зовсім не вигідно.
1 - Чи я знаходжусь в Європі, чи я в Україні сума зарплати в Євро (на рахунок приходить еквівалент в гривні або можна оформити напряму із головним офісом і тобі буде приходити в євро, я всеодно зараз у Європі і таким чином "двоєкурсіє" мене не хвилює зараз) приходить та сама яка вказана в контракті в гросс (це поки український ФОП). Відповідно поки я в Європі до 180 днів то можу платити в Україну 5% податку тільки. Після 180 днів я стаю податковим резидентом європейської країни із величезними європейськими податками. Сума грошей чистими на руки до 180 днів і після 180 днів дуже!!! сильно відрізняється і є набагато менше(.
Далі - в Україні в багатьох IT спеціалістів вже є своє житло. Тут в Європі мало в кого з наших IT спеціалістів є своє житло. Варіант або орендувати (що дуже дорого в столиці). А я порівнюю в даному випадку столиці України та Європейської країни в якій я зараз. Другий варіант - іпотека. Але іпотеку так зразу тільки приїхавшому IT спеціалісту вряд чи дадуть. Виходимо знову на ринок оренди. А оренда тут дуже дорога. Відповідно, з тої меншої частини що залишилась після європейських податків ще треба велику частину віддати за оренду житла. Грошей залишається ще менше. Далі - проїзд. Абонемент на транспорт на місяць тут тільки центром (зона А) майже 60 євро. Якщо далі в межах міста то ще дорожче (порівняйте з українськими цінами). Далі - інтернет достатній мені для роботи пакет на місяця 20 євро (знову порівняйте з Україною). Продукти та одяг ціни приблизно в середньому як в Україні. Я маю на увазі бренди типу ZARA.
Зарплати в місцевих IT компаніях приблизно такі самі як в нормальних, не шарашкіних конторах, IT компаніях в Україні (виняток становлять хіба європейські філії FAANG там вище).
Отже, якщо брати фінансово, виїжджати IT спеціалістам за кордон не вигідно. Вигідно мати прямі контракти з великими IT компаніями, жити і платити податки в Україні. Більше грошей залишається на руки. Тут важливий нюанс - замовники (компанії) мають бути впевнені в безпеці! працівників і що робота буде зроблена вчасно хоч з бомбосховища. Деякі компанії бояться працювати з людьми (наймати людей) з територій де проходять бойові дії. Маємо їх переконувати що робота буде зроблена самою людиною або її підстрахує інша людина, в будь-якому випадку.
Плюс є фактори особисті (сім'я, родина, друзі, менталітет) щоб залишатись в Україні.

Зараз дуже багато пропаганди лльється направленої щоб ІТ-шники лишились...і платили. Я особисто вирішив коли будуть випускати - поїхати. Може воно і дешевше в Україні - то і в Сомалі теж дешевше жити.

просто оставлю эту простыню здесь. Она наивно, но детально раскрывает вопрос фопов-итшников.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 18:11

Re: ФОП

  Ромасик написав:пс. меня знакомая просила поискать форму в Киеве, поскольку нужна ее родственнику в Запорожье,

Бо він рибак, або мисливець і немає йому в чому піти побухати на березі річки, але крокодилу потрібно тут на всю країну зраду роздмухати, так? :twisted: Чимось корисним для країни не намагався займатися? Га? Дуже раджу, відразу оця вся твоя зрадофільська дурня з твоєї крокодилячої макітри вивітриться :twisted:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 19:00

Василь-Рівне ага, рыбачит, пока Вася воюет на ровенских фронтах.
Ромасик
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