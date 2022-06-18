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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Додано: Суб 18 чер, 2022 06:09
Ромасик написав:
Василь-Рівне когда мне нужен будет совет, ровенские чудаки - будут крайними к которым я обращусь.
Навіть не раджу звертатись, бо на патріотичній рівненщині дуже люблять вироби з крокодилячої шкіри
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Василь-Рівне
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