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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 06:09

Re: ФОП

  Ромасик написав:Василь-Рівне когда мне нужен будет совет, ровенские чудаки - будут крайними к которым я обращусь.

Навіть не раджу звертатись, бо на патріотичній рівненщині дуже люблять вироби з крокодилячої шкіри :mrgreen:
Василь-Рівне
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