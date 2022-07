Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Податки та Оподаткування,

Державний бюджет / ФОП ФОП + Додати

тему Відповісти

на тему Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів

#<1 ... 24252627 Додано: Чет 16 чер, 2022 11:13 Re: ФОП Ромасик написав: А с тех пор ВВП вырос в 6 раз. А с тех пор ВВП вырос в 6 раз.

Что? Может в 1000 раз? Пруфы будут? Что? Может в 1000 раз? Пруфы будут? BIGor

Повідомлень: 6294 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1032 раз. Подякували: 1350 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 чер, 2022 15:21 Ромасик так пруфы будут? BIGor

Повідомлень: 6294 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1032 раз. Подякували: 1350 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 чер, 2022 15:43 BIGor написав: grape написав: striped



Якийсь % виїзду IT спеціалістів, я маю на увазі мужчин які зараз не можуть виїхати з юридичних причин, буде. Але це не буде масово. Я не мужчина, але також в IT і дивлюсь по собі та своєму професійному оточенню - більшість, навіть з жінок які виїхали, хотіли би повернутись. З початку війни я виїхала в столицю одної з Європейських країн. Поки до 180 днів я податковий резидент України я залишаюсь в Європі, після, якщо не буде якогось військового форс-мажору, повертаюсь в Україну.

Так, я тут в фізичній безпеці. Але якщо говорити про фінансову сторону, то жити IT спеціалісту в Європі в порівнянні з Україною зовсім не вигідно.

1 - Чи я знаходжусь в Європі, чи я в Україні сума зарплати в Євро (на рахунок приходить еквівалент в гривні або можна оформити напряму із головним офісом і тобі буде приходити в євро, я всеодно зараз у Європі і таким чином "двоєкурсіє" мене не хвилює зараз) приходить та сама яка вказана в контракті в гросс (це поки український ФОП). Відповідно поки я в Європі до 180 днів то можу платити в Україну 5% податку тільки. Після 180 днів я стаю податковим резидентом європейської країни із величезними європейськими податками. Сума грошей чистими на руки до 180 днів і після 180 днів дуже!!! сильно відрізняється і є набагато менше(.

Далі - в Україні в багатьох IT спеціалістів вже є своє житло. Тут в Європі мало в кого з наших IT спеціалістів є своє житло. Варіант або орендувати (що дуже дорого в столиці). А я порівнюю в даному випадку столиці України та Європейської країни в якій я зараз. Другий варіант - іпотека. Але іпотеку так зразу тільки приїхавшому IT спеціалісту вряд чи дадуть. Виходимо знову на ринок оренди. А оренда тут дуже дорога. Відповідно, з тої меншої частини що залишилась після європейських податків ще треба велику частину віддати за оренду житла. Грошей залишається ще менше. Далі - проїзд. Абонемент на транспорт на місяць тут тільки центром (зона А) майже 60 євро. Якщо далі в межах міста то ще дорожче (порівняйте з українськими цінами). Далі - інтернет достатній мені для роботи пакет на місяця 20 євро (знову порівняйте з Україною). Продукти та одяг ціни приблизно в середньому як в Україні. Я маю на увазі бренди типу ZARA.

Зарплати в місцевих IT компаніях приблизно такі самі як в нормальних, не шарашкіних конторах, IT компаніях в Україні (виняток становлять хіба європейські філії FAANG там вище).

Отже, якщо брати фінансово, виїжджати IT спеціалістам за кордон не вигідно. Вигідно мати прямі контракти з великими IT компаніями, жити і платити податки в Україні. Більше грошей залишається на руки. Тут важливий нюанс - замовники (компанії) мають бути впевнені в безпеці! працівників і що робота буде зроблена вчасно хоч з бомбосховища. Деякі компанії бояться працювати з людьми (наймати людей) з територій де проходять бойові дії. Маємо їх переконувати що робота буде зроблена самою людиною або її підстрахує інша людина, в будь-якому випадку.

Плюс є фактори особисті (сім'я, родина, друзі, менталітет) щоб залишатись в Україні. Якийсь % виїзду IT спеціалістів, я маю на увазі мужчин які зараз не можуть виїхати з юридичних причин, буде. Але це не буде масово. Я не мужчина, але також в IT і дивлюсь по собі та своєму професійному оточенню - більшість, навіть з жінок які виїхали, хотіли би повернутись. З початку війни я виїхала в столицю одної з Європейських країн. Поки до 180 днів я податковий резидент України я залишаюсь в Європі, після, якщо не буде якогось військового форс-мажору, повертаюсь в Україну.Так, я тут в фізичній безпеці. Але якщо говорити про фінансову сторону, то жити IT спеціалісту в Європі в порівнянні з Україною зовсім не вигідно.1 - Чи я знаходжусь в Європі, чи я в Україні сума зарплати в Євро (на рахунок приходить еквівалент в гривні або можна оформити напряму із головним офісом і тобі буде приходити в євро, я всеодно зараз у Європі і таким чином "двоєкурсіє" мене не хвилює зараз) приходить та сама яка вказана в контракті в гросс (це поки український ФОП). Відповідно поки я в Європі до 180 днів то можу платити в Україну 5% податку тільки. Після 180 днів я стаю податковим резидентом європейської країни із величезними європейськими податками. Сума грошей чистими на руки до 180 днів і після 180 днів дуже!!! сильно відрізняється і є набагато менше(.Далі - в Україні в багатьох IT спеціалістів вже є своє житло. Тут в Європі мало в кого з наших IT спеціалістів є своє житло. Варіант або орендувати (що дуже дорого в столиці). А я порівнюю в даному випадку столиці України та Європейської країни в якій я зараз. Другий варіант - іпотека. Але іпотеку так зразу тільки приїхавшому IT спеціалісту вряд чи дадуть. Виходимо знову на ринок оренди. А оренда тут дуже дорога. Відповідно, з тої меншої частини що залишилась після європейських податків ще треба велику частину віддати за оренду житла. Грошей залишається ще менше. Далі - проїзд. Абонемент на транспорт на місяць тут тільки центром (зона А) майже 60 євро. Якщо далі в межах міста то ще дорожче (порівняйте з українськими цінами). Далі - інтернет достатній мені для роботи пакет на місяця 20 євро (знову порівняйте з Україною). Продукти та одяг ціни приблизно в середньому як в Україні. Я маю на увазі бренди типу ZARA.Зарплати в місцевих IT компаніях приблизно такі самі як в нормальних, не шарашкіних конторах, IT компаніях в Україні (виняток становлять хіба європейські філії FAANG там вище).Отже, якщо брати фінансово, виїжджати IT спеціалістам за кордон не вигідно. Вигідно мати прямі контракти з великими IT компаніями, жити і платити податки в Україні. Більше грошей залишається на руки. Тут важливий нюанс - замовники (компанії) мають бути впевнені в безпеці! працівників і що робота буде зроблена вчасно хоч з бомбосховища. Деякі компанії бояться працювати з людьми (наймати людей) з територій де проходять бойові дії. Маємо їх переконувати що робота буде зроблена самою людиною або її підстрахує інша людина, в будь-якому випадку.Плюс є фактори особисті (сім'я, родина, друзі, менталітет) щоб залишатись в Україні.

Зараз дуже багато пропаганди лльється направленої щоб ІТ-шники лишились...і платили. Я особисто вирішив коли будуть випускати - поїхати. Може воно і дешевше в Україні - то і в Сомалі теж дешевше жити. Зараз дуже багато пропаганди лльється направленої щоб ІТ-шники лишились...і платили. Я особисто вирішив коли будуть випускати - поїхати. Може воно і дешевше в Україні - то і в Сомалі теж дешевше жити.

просто оставлю эту простыню здесь. Она наивно, но детально раскрывает вопрос фопов-итшников. просто оставлю эту простыню здесь. Она наивно, но детально раскрывает вопрос фопов-итшников. Ромасик

Заблокований Повідомлень: 4822 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1206 раз. Подякували: 723 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лип, 2022 09:38 Ромасик

вали, тока сначала отстегни родине хотя бы 500 штук зелени. Хоть какая компенсация стране с того, шо она вложила в тебя swan forever Повідомлень: 1104 З нами з: 27.05.15 Подякував: 162 раз. Подякували: 163 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 24252627 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_