klokol написав:Нужна помощь. ФОП 3-я гуппа. Кассового аппарата нет, принимаю оплату только по безналу на расчётный счёт. Счёт открыт в монобанке, там же фоповская карта. Может ли частное лицо в качестве оплаты услуг пополнять мне фоповскую карту через терминал? Кассового аппарата нет (не хочу заморачиваться).
Если вопрос не по теме, то подскажите форум, где могут помочь.
может
всё законно - эта виртуальная карта вроде "драйвера-костыля" к счёту.
я использую в полный рост, только комис при оплате через терминал немного портит картину. P2P без %