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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Додано: Вів 20 вер, 2022 10:07
klokol написав:
Нужна помощь. ФОП 3-я гуппа. Кассового аппарата нет, принимаю оплату только по безналу на расчётный счёт. Счёт открыт в монобанке, там же фоповская карта. Может ли частное лицо в качестве оплаты услуг пополнять мне фоповскую карту через терминал? Кассового аппарата нет (не хочу заморачиваться).
Если вопрос не по теме, то подскажите форум, где могут помочь.
может
всё законно - эта виртуальная карта вроде "драйвера-костыля" к счёту.
я использую в полный рост, только комис при оплате через терминал немного портит картину. P2P без %
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swan forever
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Додано: Чет 29 вер, 2022 19:57
swan forever
А как это Р2Р?? Можете подробнее??
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klokol
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Додано: Чет 29 вер, 2022 20:17
swan forever написав: klokol написав:
Нужна помощь. ФОП 3-я гуппа. Кассового аппарата нет, принимаю оплату только по безналу на расчётный счёт. Счёт открыт в монобанке, там же фоповская карта. Может ли частное лицо в качестве оплаты услуг пополнять мне фоповскую карту через терминал? Кассового аппарата нет (не хочу заморачиваться).
Если вопрос не по теме, то подскажите форум, где могут помочь.
может
всё законно - эта виртуальная карта вроде "драйвера-костыля" к счёту.
я использую в полный рост, только комис при оплате через терминал немного портит картину. P2P без %
потім будуть питання у податкової.
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GALeon
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Додано: Нед 02 жов, 2022 16:15
klokol
оплата с карты через терминал на ключ-карту монобанки
монобанк берёт 0.5% комисссии
Востаннє редагувалось swan forever
в Нед 02 жов, 2022 16:18, всього редагувалось 1 раз.
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swan forever
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Додано: Нед 02 жов, 2022 16:17
GALeon написав: swan forever написав: klokol написав:
Нужна помощь. ФОП 3-я гуппа. Кассового аппарата нет, принимаю оплату только по безналу на расчётный счёт. Счёт открыт в монобанке, там же фоповская карта. Может ли частное лицо в качестве оплаты услуг пополнять мне фоповскую карту через терминал? Кассового аппарата нет (не хочу заморачиваться).
Если вопрос не по теме, то подскажите форум, где могут помочь.
может
всё законно - эта виртуальная карта вроде "драйвера-костыля" к счёту.
я использую в полный рост, только комис при оплате через терминал немного портит картину. P2P без %
потім будуть питання у податкової.
какие и на основании чего?
ключ-карта ПБ не вызывает вопросов. почему вызовет эта?
Или ты думаешь, шо Горох и компания спецом западню для ФОПов сделала?
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swan forever
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Додано: Нед 02 жов, 2022 16:55
swan forever написав: GALeon написав:
swan forever написав:[quote="5480951:klokol"]Нужна помощь. ФОП 3-я гуппа. Кассового аппарата нет, принимаю оплату только по безналу на расчётный счёт. Счёт открыт в монобанке, там же фоповская карта. Может ли частное лицо в качестве оплаты услуг пополнять мне фоповскую карту через терминал? Кассового аппарата нет (не хочу заморачиваться).
Если вопрос не по теме, то подскажите форум, где могут помочь.
может
всё законно - эта виртуальная карта вроде "драйвера-костыля" к счёту.
я использую в полный рост, только комис при оплате через терминал немного портит картину. P2P без %
потім будуть питання у податкової.
какие и на основании чего?
ключ-карта ПБ не вызывает вопросов. почему вызовет эта?
Или ты думаешь, шо Горох и компания спецом западню для ФОПов сделала?[/quote]https://m.youtube.com/watch?v=buMX_oX2BWs
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GALeon
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