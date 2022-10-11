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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 10:07

  klokol написав:Нужна помощь. ФОП 3-я гуппа. Кассового аппарата нет, принимаю оплату только по безналу на расчётный счёт. Счёт открыт в монобанке, там же фоповская карта. Может ли частное лицо в качестве оплаты услуг пополнять мне фоповскую карту через терминал? Кассового аппарата нет (не хочу заморачиваться).
Если вопрос не по теме, то подскажите форум, где могут помочь.

может
всё законно - эта виртуальная карта вроде "драйвера-костыля" к счёту.
я использую в полный рост, только комис при оплате через терминал немного портит картину. P2P без %
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 19:57

swan forever
А как это Р2Р?? Можете подробнее??
klokol
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 20:17

Re: ФОП

swan forever написав:
  klokol написав:Нужна помощь. ФОП 3-я гуппа. Кассового аппарата нет, принимаю оплату только по безналу на расчётный счёт. Счёт открыт в монобанке, там же фоповская карта. Может ли частное лицо в качестве оплаты услуг пополнять мне фоповскую карту через терминал? Кассового аппарата нет (не хочу заморачиваться).
Если вопрос не по теме, то подскажите форум, где могут помочь.

может
всё законно - эта виртуальная карта вроде "драйвера-костыля" к счёту.
я использую в полный рост, только комис при оплате через терминал немного портит картину. P2P без %
потім будуть питання у податкової.
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 16:15

klokol
оплата с карты через терминал на ключ-карту монобанки
монобанк берёт 0.5% комисссии
Востаннє редагувалось swan forever в Нед 02 жов, 2022 16:18, всього редагувалось 1 раз.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 16:17

  GALeon написав:
swan forever написав:
  klokol написав:Нужна помощь. ФОП 3-я гуппа. Кассового аппарата нет, принимаю оплату только по безналу на расчётный счёт. Счёт открыт в монобанке, там же фоповская карта. Может ли частное лицо в качестве оплаты услуг пополнять мне фоповскую карту через терминал? Кассового аппарата нет (не хочу заморачиваться).
Если вопрос не по теме, то подскажите форум, где могут помочь.

может
всё законно - эта виртуальная карта вроде "драйвера-костыля" к счёту.
я использую в полный рост, только комис при оплате через терминал немного портит картину. P2P без %
потім будуть питання у податкової.

какие и на основании чего?
ключ-карта ПБ не вызывает вопросов. почему вызовет эта?
Или ты думаешь, шо Горох и компания спецом западню для ФОПов сделала?
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 16:55

Re: ФОП

swan forever написав:
  GALeon написав:
swan forever написав:[quote="5480951:klokol"]Нужна помощь. ФОП 3-я гуппа. Кассового аппарата нет, принимаю оплату только по безналу на расчётный счёт. Счёт открыт в монобанке, там же фоповская карта. Может ли частное лицо в качестве оплаты услуг пополнять мне фоповскую карту через терминал? Кассового аппарата нет (не хочу заморачиваться).
Если вопрос не по теме, то подскажите форум, где могут помочь.

может
всё законно - эта виртуальная карта вроде "драйвера-костыля" к счёту.
я использую в полный рост, только комис при оплате через терминал немного портит картину. P2P без %
потім будуть питання у податкової.

какие и на основании чего?
ключ-карта ПБ не вызывает вопросов. почему вызовет эта?
Или ты думаешь, шо Горох и компания спецом западню для ФОПов сделала?[/quote]https://m.youtube.com/watch?v=buMX_oX2BWs
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 19:19

GALeon
и при каких тут РРО и наказание налоговой?
Фискалить продажи трудно?
Я фискалю зачисления через ключ-карты хоть Мони, хоть ПБ.
Платёж через терминал или с карты - фискал РРО.
счёт на счёт - не фискал РРО.
Шо не так?
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 21:05

Re: ФОП

swan forever написав:GALeon
...
Я фискалю зачисления через ключ-карты хоть Мони, хоть ПБ.
Платёж через терминал или с карты - фискал РРО.
..
я мав на увазі, що обовязково треба фіскалити через рро такі зарахування, бо без цього податкова покарає. Гадаю, що автор питання не має П/РРО
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 11:29

Re: ФОП

  GALeon написав:Гадаю, що автор питання не має П/РРО

Так, в мене немає РРО. Тобто я немаю права прийняти опату через iBox ??
klokol
 
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  #<1 ... 25262728
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