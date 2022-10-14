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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Додано: Вів 11 жов, 2022 17:54
swan forever написав: klokol написав: GALeon написав:
Гадаю, що автор питання не має П/РРО
Так, в мене немає РРО. Тобто я немаю права прийняти опату через iBox ??
Ні.
Тількі на рахунок...
Про що я і писав
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Додано: Вів 11 жов, 2022 17:55
swan forever написав: klokol написав: GALeon написав:
Гадаю, що автор питання не має П/РРО
Так, в мене немає РРО. Тобто я немаю права прийняти опату через iBox ??
....
Покупцеві це не вигідно, бо там процент треба платити...
не обовязково
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Додано: Чет 13 жов, 2022 22:32
А якщо я вже прийняв гроші через ibox в вересні і даже заплатив з них 2% податок, то що тепер робити? Писати в налогову? Чи може пронесе??
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klokol
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 07:44
klokol написав:А якщо я вже прийняв гроші через ibox в вересні і даже заплатив з них 2% податок, то що тепер робити? Писати в налогову? Чи може пронесе??
якщо невелика сума, то я сподівався б на те, що можливо пронесе.
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GALeon
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 10:01
klokol написав:
А якщо я вже прийняв гроші через ibox в вересні і даже заплатив з них 2% податок, то що тепер робити? Писати в налогову? Чи може пронесе??
а що це за податок 2%?
Хіба ФОПи не фіксовано платять податки?
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