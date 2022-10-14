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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Додано: Вів 11 жов, 2022 17:54
swan forever написав: klokol написав: GALeon написав:
Гадаю, що автор питання не має П/РРО
Так, в мене немає РРО. Тобто я немаю права прийняти опату через iBox ??
Ні.
Тількі на рахунок...
Про що я і писав
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GALeon
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Додано: Вів 11 жов, 2022 17:55
swan forever написав: klokol написав: GALeon написав:
Гадаю, що автор питання не має П/РРО
Так, в мене немає РРО. Тобто я немаю права прийняти опату через iBox ??
....
Покупцеві це не вигідно, бо там процент треба платити...
не обовязково
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GALeon
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Додано: Чет 13 жов, 2022 22:32
А якщо я вже прийняв гроші через ibox в вересні і даже заплатив з них 2% податок, то що тепер робити? Писати в налогову? Чи може пронесе??
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klokol
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 07:44
klokol написав:А якщо я вже прийняв гроші через ibox в вересні і даже заплатив з них 2% податок, то що тепер робити? Писати в налогову? Чи може пронесе??
якщо невелика сума, то я сподівався б на те, що можливо пронесе.
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GALeon
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 10:01
klokol написав:
А якщо я вже прийняв гроші через ibox в вересні і даже заплатив з них 2% податок, то що тепер робити? Писати в налогову? Чи може пронесе??
а що це за податок 2%?
Хіба ФОПи не фіксовано платять податки?
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swan forever
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 13:16
swan forever написав: klokol написав:
А якщо я вже прийняв гроші через ibox в вересні і даже заплатив з них 2% податок, то що тепер робити? Писати в налогову? Чи може пронесе??
а що це за податок 2%?
Хіба ФОПи не фіксовано платять податки?
3я група не фіксований платять
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GALeon
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 13:32
swan forever написав: klokol написав:
А якщо я вже прийняв гроші через ibox в вересні і даже заплатив з них 2% податок, то що тепер робити? Писати в налогову? Чи може пронесе??
а що це за податок 2%?
Хіба ФОПи не фіксовано платять податки?
Судячи з таких запитань, до відповідей тут треба ставитися з пересторогою
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Ромасик
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 13:49
Якщо ФОП надає послуги, а не продає товар, то у ст. 9 ЗУ «Про РРО» з'явився новий п. 14, за яким застосування РРО для розрахунків не потрібно, якщо ФОП одержав за них оплату за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування або сервісів переказу грошей (Приват24, Fondy, Portmone, LiqPay тощо).
Айбокс,гадаю, відноситься до сервісу переказу грошей. Але то лише для тих, хто надає послуги, а не продавців.
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maxprofit
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 13:58
maxprofit написав:
Якщо ФОП надає послуги
, а не продає товар, то у ст. 9 ЗУ «Про РРО» з'явився новий п. 14, за яким застосування РРО для розрахунків не потрібно, якщо ФОП одержав за них оплату за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування або сервісів переказу грошей (Приват24, Fondy, Portmone, LiqPay тощо).
Айбокс,гадаю, відноситься до сервісу переказу грошей. Але то лише для тих, хто надає послуги, а не продавців.
Я теж схиляюся до думки, що все, що зайшло на р/р то уже профіскалено.
І там ще цікаво, яке призначення платежу вказане при поповненні івоха
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Ромасик
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