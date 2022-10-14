Якщо ФОП надає послуги, а не продає товар, то у ст. 9 ЗУ «Про РРО» з'явився новий п. 14, за яким застосування РРО для розрахунків не потрібно, якщо ФОП одержав за них оплату за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування або сервісів переказу грошей (Приват24, Fondy, Portmone, LiqPay тощо). Айбокс,гадаю, відноситься до сервісу переказу грошей. Але то лише для тих, хто надає послуги, а не продавців.
maxprofit написав:Якщо ФОП надає послуги, а не продає товар, то у ст. 9 ЗУ «Про РРО» з'явився новий п. 14, за яким застосування РРО для розрахунків не потрібно, якщо ФОП одержав за них оплату за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування або сервісів переказу грошей (Приват24, Fondy, Portmone, LiqPay тощо). Айбокс,гадаю, відноситься до сервісу переказу грошей. Але то лише для тих, хто надає послуги, а не продавців.
Я теж схиляюся до думки, що все, що зайшло на р/р то уже профіскалено.
І там ще цікаво, яке призначення платежу вказане при поповненні івоха
maxprofit написав:Якщо ФОП надає послуги, а не продає товар, то у ст. 9 ЗУ «Про РРО» з'явився новий п. 14, за яким застосування РРО для розрахунків не потрібно, якщо ФОП одержав за них оплату за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування або сервісів переказу грошей (Приват24, Fondy, Portmone, LiqPay тощо). Айбокс,гадаю, відноситься до сервісу переказу грошей. Але то лише для тих, хто надає послуги, а не продавців.