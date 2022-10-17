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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Додано: Пон 17 жов, 2022 09:19
Ромасик написав: swan forever написав: klokol написав:
А якщо я вже прийняв гроші через ibox в вересні і даже заплатив з них 2% податок, то що тепер робити? Писати в налогову? Чи може пронесе??
а що це за податок 2%?
Хіба ФОПи не фіксовано платять податки?
Судячи з таких запитань, до відповідей тут треба ставитися з пересторогою
Я знаю то, шо может меня касаться - мне не нужно знать то, шо меня не касается
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swan forever
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