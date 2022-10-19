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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #<1 ... 27282930
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 09:19

  Ромасик написав:
  swan forever написав:
  klokol написав:А якщо я вже прийняв гроші через ibox в вересні і даже заплатив з них 2% податок, то що тепер робити? Писати в налогову? Чи може пронесе??

а що це за податок 2%?
Хіба ФОПи не фіксовано платять податки?

Судячи з таких запитань, до відповідей тут треба ставитися з пересторогою :)

Я знаю то, шо может меня касаться - мне не нужно знать то, шо меня не касается
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 13:05

  swan forever написав:
  Ромасик написав:
  swan forever написав:а що це за податок 2%?
Хіба ФОПи не фіксовано платять податки?

Судячи з таких запитань, до відповідей тут треба ставитися з пересторогою :)

Я знаю то, шо может меня касаться - мне не нужно знать то, шо меня не касается

Оно-то да, конечно. Но если человек говорит, что оне не знает "сколько будет 2+2?" (условно) -- потому, что это его "не касается" -- к этому человеку появляются серьезные вопросы...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 20:00

_hunter
чем-то старого опера напоминаешь. те тоже могли хоть до столба докопаться.
тебе чего?
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 12:39

  swan forever написав:_hunter
чем-то старого опера напоминаешь. те тоже могли хоть до столба докопаться.
тебе чего?

Мне? -- ничего. А чего ты решил, что мне чего-то? :shock:
_hunter
 
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  #<1 ... 27282930
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