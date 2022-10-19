Ромасик написав:
Судячи з таких запитань, до відповідей тут треба ставитися з пересторогою
Я знаю то, шо может меня касаться - мне не нужно знать то, шо меня не касается
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Додано: Пон 17 жов, 2022 09:19
Я знаю то, шо может меня касаться - мне не нужно знать то, шо меня не касается
Додано: Пон 17 жов, 2022 13:05
Оно-то да, конечно. Но если человек говорит, что оне не знает "сколько будет 2+2?" (условно) -- потому, что это его "не касается" -- к этому человеку появляются серьезные вопросы...
Додано: Пон 17 жов, 2022 20:00
_hunter
чем-то старого опера напоминаешь. те тоже могли хоть до столба докопаться.
тебе чего?
Додано: Сер 19 жов, 2022 12:39
Додано: Сер 19 жов, 2022 19:44
_hunter
если ничего, то иди за русским кораблём на ....
будешь третьим в листе игнора. гордись - можешь внукам об этом рассказывать, если они у тебя будут
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