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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #<1 ... 27282930
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 09:19

  Ромасик написав:
  swan forever написав:
  klokol написав:А якщо я вже прийняв гроші через ibox в вересні і даже заплатив з них 2% податок, то що тепер робити? Писати в налогову? Чи може пронесе??

а що це за податок 2%?
Хіба ФОПи не фіксовано платять податки?

Судячи з таких запитань, до відповідей тут треба ставитися з пересторогою :)

Я знаю то, шо может меня касаться - мне не нужно знать то, шо меня не касается
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 13:05

  swan forever написав:
  Ромасик написав:
  swan forever написав:а що це за податок 2%?
Хіба ФОПи не фіксовано платять податки?

Судячи з таких запитань, до відповідей тут треба ставитися з пересторогою :)

Я знаю то, шо может меня касаться - мне не нужно знать то, шо меня не касается

Оно-то да, конечно. Но если человек говорит, что оне не знает "сколько будет 2+2?" (условно) -- потому, что это его "не касается" -- к этому человеку появляются серьезные вопросы...
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 20:00

_hunter
чем-то старого опера напоминаешь. те тоже могли хоть до столба докопаться.
тебе чего?
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 12:39

  swan forever написав:_hunter
чем-то старого опера напоминаешь. те тоже могли хоть до столба докопаться.
тебе чего?

Мне? -- ничего. А чего ты решил, что мне чего-то? :shock:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 19:44

_hunter
если ничего, то иди за русским кораблём на ....
будешь третьим в листе игнора. гордись - можешь внукам об этом рассказывать, если они у тебя будут
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 20:53

Re: ФОП

  Ромасик написав:І там ще цікаво, яке призначення платежу вказане при поповненні івоха

iBox не запитує призначення платіжу. Але в мене саме послуги.
klokol
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 21:20

  GALeon написав:
maxprofit написав:Якщо ФОП надає послуги, а не продає товар, то у ст. 9 ЗУ «Про РРО» з'явився новий п. 14, за яким застосування РРО для розрахунків не потрібно, якщо ФОП одержав за них оплату за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування або сервісів переказу грошей (Приват24, Fondy, Portmone, LiqPay тощо).
Айбокс,гадаю, відноситься до сервісу переказу грошей. Але то лише для тих, хто надає послуги, а не продавців.
З картки на картку ключ та через програмний термвнал https://privatbank.ua/ru/business/terminal підпадає під цей пункт?

Підпадає.
maxprofit
 
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