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Коли пенсіонерам заплатять
обіцяні 1000 гривень (відео)

Коли пенсіонерам заплатять обіцяні 1000 гривень (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 12:44

Коли пенсіонерам заплатять обіцяні 1000 гривень (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Про це глава держави заявив у своєму зверненні.

Дивися повний текст Коли пенсіонерам заплатять обіцяні 1000 гривень (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 12:44

почему именно сейчас, при мягко говоря исхудавшем ПФУ и бюджете, так растет популизм?
и мы так и не услышали зачем ты убила Эрику )
ruslan42212
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