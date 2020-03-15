Про це глава держави заявив у своєму зверненні.
Дивися повний текст Коли пенсіонерам заплатять обіцяні 1000 гривень (відео).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 бер, 2020 12:44
Коли пенсіонерам заплатять обіцяні 1000 гривень (відео)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли пенсіонерам заплатять обіцяні 1000 гривень (відео).
Додано: Чет 19 бер, 2020 12:44
почему именно сейчас, при мягко говоря исхудавшем ПФУ и бюджете, так растет популизм?
и мы так и не услышали зачем ты убила Эрику )
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|