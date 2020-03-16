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Американські авіакомпанії
просять держдопомоги на $50 млрд

Американські авіакомпанії просять держдопомоги на $50 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 12:50

Американські авіакомпанії просять держдопомоги на $50 млрд

Пропонуємо до обговорення:
Американські авіакомпанії просять уряд надати їм фінансову підтримку в розмірі понад $ 50 млрд, розмір і форми допомоги обговорюються з Білим домом і Конгресом.

Дивися повний текст Американські авіакомпанії просять держдопомоги на $50 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 12:51

всемогутній капіталізм вкотре виглядає жалюгідно ? Щоразу залазить бюджет і в кишеню пересічних громадян.
І уряди одразу біжать виконувати всі прохання багатомільярдних компаній.
Може це одні й ті ж люди?
Jango-sk
 
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