Американські авіакомпанії просять уряд надати їм фінансову підтримку в розмірі понад $ 50 млрд, розмір і форми допомоги обговорюються з Білим домом і Конгресом.
Дивися повний текст Американські авіакомпанії просять держдопомоги на $50 млрд.
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Додано: Чет 19 бер, 2020 12:50
Американські авіакомпанії просять держдопомоги на $50 млрд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Американські авіакомпанії просять держдопомоги на $50 млрд.
Додано: Чет 19 бер, 2020 12:51
всемогутній капіталізм вкотре виглядає жалюгідно ? Щоразу залазить бюджет і в кишеню пересічних громадян.
І уряди одразу біжать виконувати всі прохання багатомільярдних компаній.
Може це одні й ті ж люди?
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