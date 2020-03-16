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Влада Києва розробляє
план, аби метро працювало

Влада Києва розробляє план, аби метро працювало
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 13:57

Влада Києва розробляє план, аби метро працювало

Пропонуємо до обговорення:
Міська влада Києва напрацьовує план спецзаходів, щоб метро все-таки запрацювало, але з деякими обмеженнями.

Дивися повний текст Влада Києва розробляє план, аби метро працювало.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 13:57

Смотрел фото, как в Киеве стоят в очереди на автобус. Неужели де.... которые закрывали метро считали что в этих очередях меньше шансов заболеть чем в метро. Кернес намного умнее зедеби....
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 14:06

  Попаданец написав:Смотрел фото, как в Киеве стоят в очереди на автобус. Неужели де.... которые закрывали метро считали что в этих очередях меньше шансов заболеть чем в метро. Кернес намного умнее зедеби....

смысл закрытия метро -- что бы максимально возможное количество народу задумалось "а может ну его нафиг, этот офис, -- лучше поработаю из-дому".
То, что народ не соблюдает дистанцию -- проблема "дикости" народа...
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