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Влада Києва розробляє
план, аби метро працювало

Влада Києва розробляє план, аби метро працювало
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:45

Re: Влада Києва розробляє план, аби метро працювало

  jeugen написав:скільки коштує життя БАТЬКІВ?

Таке враження, що люди просто не розуміють, що підхвативши в транспорті вірус, вони можуть стати носієм і ще місяць будуть ходити та поширювати хворобу, заразивши при цьому всіх своїх рідних та близьких. І якщо діти перетемпературять 2-3 дні (вірогідність летального випадку у дітей близько 0,01%), ви самі та ваша дружина 5-7 днів будете температурити (вірогідність летального випадку 0,5%), то ваші бітьки за два тиждні температурної лихорадки помруть з вірогідністю більше 70% (в Італії зараз летальність хвароби серед людей 65+ складає 78%!). Розумієте тепер? Тому бережіть батьків, якщо себе та дітей не шкода.
PS: а взагалі, цей вірус просто "подарунок" для пенсійних фондів всіх держав. Наче змовились ....
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:00

  LutsMan написав:
  jeugen написав:скільки коштує життя БАТЬКІВ?

Таке враження, що люди просто не розуміють, що підхвативши в транспорті вірус, вони можуть стати носієм і ще місяць будуть ходити та поширювати хворобу, заразивши при цьому всіх своїх рідних та близьких. І якщо діти перетемпературять 2-3 дні (вірогідність летального випадку у дітей близько 0,01%), ви самі та ваша дружина 5-7 днів будете температурити (вірогідність летального випадку 0,5%), то ваші бітьки за два тиждні температурної лихорадки помруть з вірогідністю більше 70% (в Італії зараз летальність хвароби серед людей 65+ складає 78%!). Розумієте тепер? Тому бережіть батьків, якщо себе та дітей не шкода.
PS: а взагалі, цей вірус просто "подарунок" для пенсійних фондів всіх держав. Наче змовились ....

Не понимают. На полном серьезе не понимают. Я еще есть куча народа с логикой "та шо мне будет в мои 2X? -- пенсионеры? -- да мне пофиг на пенсионеров -- у меня родители вообще в другом городе"...
_hunter
 
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