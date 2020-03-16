Влада Києва розробляє план, аби метро працювало

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Таке враження, що люди просто не розуміють, що підхвативши в транспорті вірус, вони можуть стати носієм і ще місяць будуть ходити та поширювати хворобу, заразивши при цьому всіх своїх рідних та близьких. І якщо діти перетемпературять 2-3 дні (вірогідність летального випадку у дітей близько 0,01%), ви самі та ваша дружина 5-7 днів будете температурити (вірогідність летального випадку 0,5%), то ваші бітьки за два тиждні температурної лихорадки помруть з вірогідністю більше 70% (в Італії зараз летальність хвароби серед людей 65+ складає 78%!). Розумієте тепер? Тому бережіть батьків, якщо себе та дітей не шкода. PS: а взагалі, цей вірус просто "подарунок" для пенсійних фондів всіх держав. Наче змовились ....
Таке враження, що люди просто не розуміють, що підхвативши в транспорті вірус, вони можуть стати носієм і ще місяць будуть ходити та поширювати хворобу, заразивши при цьому всіх своїх рідних та близьких. І якщо діти перетемпературять 2-3 дні (вірогідність летального випадку у дітей близько 0,01%), ви самі та ваша дружина 5-7 днів будете температурити (вірогідність летального випадку 0,5%), то ваші бітьки за два тиждні температурної лихорадки помруть з вірогідністю більше 70% (в Італії зараз летальність хвароби серед людей 65+ складає 78%!). Розумієте тепер? Тому бережіть батьків, якщо себе та дітей не шкода. PS: а взагалі, цей вірус просто "подарунок" для пенсійних фондів всіх держав. Наче змовились ....
Не понимают. На полном серьезе не понимают. Я еще есть куча народа с логикой "та шо мне будет в мои 2X? -- пенсионеры? -- да мне пофиг на пенсионеров -- у меня родители вообще в другом городе"...