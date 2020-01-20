В Україні на період карантину буде організована доставка працівників на об’єкти критичної інфраструктури.
Дивися повний текст Криклій обіцяє організувати доставку працівників на об’єкти критичної інфраструктури.
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Додано: Чет 19 бер, 2020 15:22
Криклій обіцяє організувати доставку працівників на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Криклій обіцяє організувати доставку працівників на об’єкти критичної інфраструктури.
Додано: Чет 19 бер, 2020 15:22
А що, Крикля хіба закупив кілька десятків тисяч нових мікроавтобусів для розрідження завантаження на кожний бус ?. Чи він думає, що посадивши 10 чоловік в один бус, стане більше бусів і менше людей-пасажирів ?
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