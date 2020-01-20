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Криклій обіцяє організувати
доставку працівників на...

Криклій обіцяє організувати доставку працівників на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 15:22

Криклій обіцяє організувати доставку працівників на...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні на період карантину буде організована доставка працівників на об’єкти критичної інфраструктури.

Дивися повний текст Криклій обіцяє організувати доставку працівників на об’єкти критичної інфраструктури.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 15:22

А що, Крикля хіба закупив кілька десятків тисяч нових мікроавтобусів для розрідження завантаження на кожний бус ?. Чи він думає, що посадивши 10 чоловік в один бус, стане більше бусів і менше людей-пасажирів ?
Jango-sk
 
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