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Компанії Пінчука виділили $2
млн на закупівлю тестів на...

Компанії Пінчука виділили $2 млн на закупівлю тестів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 15:25

Компанії Пінчука виділили $2 млн на закупівлю тестів на...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Інтерпайп і інвестиційно-консалтингова група EastOne заявили про ініціативу об'єднання зусиль бізнесу та органів державної влади для боротьби з коронавірусом.

Дивися повний текст Компанії Пінчука виділили $2 млн на закупівлю тестів на коронавірус.
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