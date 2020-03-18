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ЄЦБ викупить цінні
папери на 750 млрд євро

ЄЦБ викупить цінні папери на 750 млрд євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 16:21

ЄЦБ викупить цінні папери на 750 млрд євро

Пропонуємо до обговорення:
Європейський центральний банк (ЄЦБ) запускає безпрецедентну програму з викупу цінних паперів приватного і державного сектора на суму в 750 млрд євро.

Дивися повний текст ЄЦБ викупить цінні папери на 750 млрд євро.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 16:21

ай да молодцы.
снимаю шляпу.
вот как надо вести дела.
покупай дешево,продавай дорого.
браво.
Tabak
 
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