Європейський центральний банк (ЄЦБ) запускає безпрецедентну програму з викупу цінних паперів приватного і державного сектора на суму в 750 млрд євро.
Дивися повний текст ЄЦБ викупить цінні папери на 750 млрд євро.
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Додано: Чет 19 бер, 2020 16:21
ЄЦБ викупить цінні папери на 750 млрд євро
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЄЦБ викупить цінні папери на 750 млрд євро.
Додано: Чет 19 бер, 2020 16:21
ай да молодцы.
снимаю шляпу.
вот как надо вести дела.
покупай дешево,продавай дорого.
браво.
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