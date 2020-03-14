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Милованов закликав бізнес перевести співробітників на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 бер, 2020 16:44
Пропонуємо до обговорення:
Найбільший вплив зазнає малий та середній бізнес.
Дивися повний текст Милованов закликав бізнес перевести співробітників на систему ФОП для протидії кризі
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Додано: Чет 19 бер, 2020 16:44
как интересно жить - вчера еще было нельзя, а сегодня надо
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