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Милованов закликав бізнес
перевести співробітників на...

Милованов закликав бізнес перевести співробітників на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 16:44

Милованов закликав бізнес перевести співробітників на...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільший вплив зазнає малий та середній бізнес.

Дивися повний текст Милованов закликав бізнес перевести співробітників на систему ФОП для протидії кризі.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 16:44

как интересно жить - вчера еще было нельзя, а сегодня надо
ruslan42212
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