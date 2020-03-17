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Ухань незабаром повністю
звільниться від коронавірусу, -...

Ухань незабаром повністю звільниться від коронавірусу, -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 17:41

Ухань незабаром повністю звільниться від коронавірусу, -...

Пропонуємо до обговорення:
Місто Ухань, адміністративний центр китайської провінції Хубей, що вважається епіцентром поширення коронавірусу Covid-19, може повністю очиститися від інфекції до кінця поточного місяця, карантин у місті може бути поступово знято, вважає один з провідних вірусологів КНР Лі Ланьцзюань.

Дивися повний текст 😷 Ухань незабаром повністю звільниться від коронавірусу, - вірусолог КНР.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 17:41

>> В целом с декабря 2019 года в Ухане число инфицированных коронавирусом составило 40 765, скончались 2496 человек.

Выходит смертность 6%
titanik
 
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