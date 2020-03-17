|
|
|
Ухань незабаром повністю звільниться від коронавірусу, -...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 бер, 2020 17:41
Пропонуємо до обговорення:
Місто Ухань, адміністративний центр китайської провінції Хубей, що вважається епіцентром поширення коронавірусу Covid-19, може повністю очиститися від інфекції до кінця поточного місяця, карантин у місті може бути поступово знято, вважає один з провідних вірусологів КНР Лі Ланьцзюань.
Дивися повний текст 😷 Ухань незабаром повністю звільниться від коронавірусу, - вірусолог КНР
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94134
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 19 бер, 2020 17:41
>> В целом с декабря 2019 года в Ухане число инфицированных коронавирусом составило 40 765, скончались 2496 человек.
Выходит смертность 6%
-
titanik
-
-
- Повідомлень: 797
- З нами з: 25.05.10
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|