Поліція склали понад три десятки постанов.
Дивися повний текст 😷 Як штрафують за порушення карантину в Україні та інших країнах (інфографіка).
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Додано: Чет 19 бер, 2020 17:46
Як штрафують за порушення карантину в Україні та інших...
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Дивися повний текст 😷 Як штрафують за порушення карантину в Україні та інших країнах (інфографіка).
Додано: Чет 19 бер, 2020 17:46
какой безграмотный рисовальщик ПОльша 1 200 тис ? тис это 000 , то есть 1 200 000 ???? миллион двести ???
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