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Як штрафують за порушення
карантину в Україні та інших...

Як штрафують за порушення карантину в Україні та інших...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 17:46

Як штрафують за порушення карантину в Україні та інших...

Пропонуємо до обговорення:
Поліція склали понад три десятки постанов.

Дивися повний текст 😷 Як штрафують за порушення карантину в Україні та інших країнах (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 17:46

какой безграмотный рисовальщик ПОльша 1 200 тис ? тис это 000 , то есть 1 200 000 ???? миллион двести ???
yama
 
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