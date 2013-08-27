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Ищу инвестора, капитал.
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Чет 19 бер, 2020 18:20
Возьму в управление 100 000 $ для торговли фьючерсами на Чикагской бирже. Доходность 20-100%. Риски и максимальная просадка по договоренности. Прибыль 50 на 50 по итогам месяца, недели. Выбор брокера и проч. Условия обсуждаемы. Константин 0956279835
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kostyantynbreslavec
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