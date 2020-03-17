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День фінансів, 19 березня:
новий графік роботи банків,...

День фінансів, 19 березня: новий графік роботи банків,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 19:33

День фінансів, 19 березня: новий графік роботи банків,...

Пропонуємо до обговорення:
Коли пенсіонери отримають надбавку до пенсії, і як тепер працюють банки.

Дивися повний текст День фінансів, 19 березня: новий графік роботи банків, пільги за кредитами, штрафи на карантині.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 19:33

Банки ничего не поменяют в своих процессах и не будут отменять начисление штрафов - это факт! Они также будут начислять штрафы и повышенные проценты за просрочки. Если у клиента будет какое либо недовольство по этому счету, банк скажет ему - иди в суд и пусть суд решает. Таких, которые пойдут в суд будет до 10%.
KULANDALE
 
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