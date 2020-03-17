Коли пенсіонери отримають надбавку до пенсії, і як тепер працюють банки.
Дивися повний текст День фінансів, 19 березня: новий графік роботи банків, пільги за кредитами, штрафи на карантині.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 бер, 2020 19:33
День фінансів, 19 березня: новий графік роботи банків,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст День фінансів, 19 березня: новий графік роботи банків, пільги за кредитами, штрафи на карантині.
Додано: Чет 19 бер, 2020 19:33
Банки ничего не поменяют в своих процессах и не будут отменять начисление штрафов - это факт! Они также будут начислять штрафы и повышенные проценты за просрочки. Если у клиента будет какое либо недовольство по этому счету, банк скажет ему - иди в суд и пусть суд решает. Таких, которые пойдут в суд будет до 10%.
|