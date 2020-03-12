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Bank of America оголосив
про початок рецесії в США

Bank of America оголосив про початок рецесії в США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 19:35

Bank of America оголосив про початок рецесії в США

Пропонуємо до обговорення:
Bank of America попередив інвесторів, що рецесії в економіці США, викликаної коронавірусом, не можна уникнути і що вона вже почалася.

Дивися повний текст Bank of America оголосив про початок рецесії в США.
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andriy_loboda
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