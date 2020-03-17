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Брак валюти: НБУ купив
готівку в євро і чекає долари

Брак валюти: НБУ купив готівку в євро і чекає долари
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 19:43

Брак валюти: НБУ купив готівку в євро і чекає долари

Пропонуємо до обговорення:
Представники Нацбанку України провели нараду з 50 найбільшими українськими банками.

Дивися повний текст Брак валюти: НБУ купив готівку в євро і чекає долари.
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