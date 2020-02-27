Компенсації колишнім чиновникам у разі скасування закону про люстрацію можуть скласти мільярди гривень.
Дивися повний текст У Раді оцінили компенсації люстрованим чиновникам в мільярди гривень.
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Додано: Чет 19 бер, 2020 22:01
У Раді оцінили компенсації люстрованим чиновникам в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді оцінили компенсації люстрованим чиновникам в мільярди гривень.
Додано: Чет 19 бер, 2020 22:01
А Януковича когда вернут ? :) Можно пакетно, Януковича на царство, Коломойскому Приват ;)
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