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У Раді оцінили компенсації
люстрованим чиновникам в...

У Раді оцінили компенсації люстрованим чиновникам в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 22:01

У Раді оцінили компенсації люстрованим чиновникам в...

Пропонуємо до обговорення:
Компенсації колишнім чиновникам у разі скасування закону про люстрацію можуть скласти мільярди гривень.

Дивися повний текст У Раді оцінили компенсації люстрованим чиновникам в мільярди гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 22:01

А Януковича когда вернут ? :) Можно пакетно, Януковича на царство, Коломойскому Приват ;)
Igorten
 
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