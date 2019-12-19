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Coal Company: звідки і куди
везе вугілля польський трейдер

Coal Company: звідки і куди везе вугілля польський трейдер
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 22:45

Coal Company: звідки і куди везе вугілля польський трейдер

Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на політику багатьох країн, пов'язаних з переходом до «зелених» видів палива, вугілля є стратегічно важливим елементом для тисяч світових виробництв. Вугільна продукція залишається одним з найважливіших компонентів у виробництві сталі, феросплавів, цементу, металургії, а також використовується на ТЕС - теплових електростанціях. Забезпечують ж логістику і поставки вугілля у країнах світу великі трейдери, серед яких - польська Coal Company.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 22:45

"Компания Coal Company заявила о себе не так давно – появилась на рынке в 2018 году. " Интересно - когда они успели "огромный опыт" накопить?
Radon
 
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