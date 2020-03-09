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Співвласник ЛУКОЙЛа: Ціна на нафту нижче ніж $25 за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 19 бер, 2020 23:53
Пропонуємо до обговорення:
Ціна на нафту, яка напередодні опустилася нижче $ 25 за барель, катастрофічна, заявив співвласник Лукойла Леонід Федун. За його словами, після розвалу угоди ОПЕК +, Росія і Саудівська Аравія почали «війну на виснаження».
Дивися повний текст Співвласник ЛУКОЙЛа: Ціна на нафту нижче ніж $25 за барель - катастрофічна
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Додано: Чет 19 бер, 2020 23:53
Щоб ви скоти нарешті захлинулися своєю вонючою нафтою...
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