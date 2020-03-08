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Xiaomi відкрила свої 1800 магазинів по всьому Китаю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 бер, 2020 01:50
Пропонуємо до обговорення:
Xiaomi, одна з провідних компаній з виробництва побутової електроніки в Китаї, сьогодні оголосила, що після тимчасового закриття через спалах коронавируса компанія знову відкриє понад 1800 магазинів Xiaomi по всій країні.
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