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Xiaomi відкрила свої 1800
магазинів по всьому Китаю

Xiaomi відкрила свої 1800 магазинів по всьому Китаю
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 01:50

Xiaomi відкрила свої 1800 магазинів по всьому Китаю

Пропонуємо до обговорення:
Xiaomi, одна з провідних компаній з виробництва побутової електроніки в Китаї, сьогодні оголосила, що після тимчасового закриття через спалах коронавируса компанія знову відкриє понад 1800 магазинів Xiaomi по всій країні.

Дивися повний текст Xiaomi відкрила свої 1800 магазинів по всьому Китаю.
R2
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