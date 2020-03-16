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НБУ закликав банки знизити
тарифи на безготівкові...

НБУ закликав банки знизити тарифи на безготівкові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 07:02

НБУ закликав банки знизити тарифи на безготівкові...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила перший заступник глави Національного банку України Катерина Рожкова.

Дивися повний текст НБУ закликав банки знизити тарифи на безготівкові операції клієнтів.
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