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Вчені спростували теорію, що
коронавірус був створений...

Вчені спростували теорію, що коронавірус був створений...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 08:01

Вчені спростували теорію, що коронавірус був створений...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно популярним теоріям змови, китайський коронавірус був створений вченими в лабораторних умовах.

Дивися повний текст Вчені спростували теорію, що коронавірус був створений людиною.
R2
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Если не ошибаюсь последние лет 15 всякая зараза только из Китая и лезет.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 08:46

Посмотрим кто на этом хорошо поимеет. Китай, можно сказать, справился и теперь будет посмотреть и дешевое поскупить.
p_a_l
 
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