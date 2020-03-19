Згідно популярним теоріям змови, китайський коронавірус був створений вченими в лабораторних умовах.
Дивися повний текст Вчені спростували теорію, що коронавірус був створений людиною.
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Додано: П'ят 20 бер, 2020 08:01
Вчені спростували теорію, що коронавірус був створений...
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Дивися повний текст Вчені спростували теорію, що коронавірус був створений людиною.
Додано: П'ят 20 бер, 2020 08:01
Если не ошибаюсь последние лет 15 всякая зараза только из Китая и лезет.
Додано: П'ят 20 бер, 2020 08:46
Посмотрим кто на этом хорошо поимеет. Китай, можно сказать, справился и теперь будет посмотреть и дешевое поскупить.
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