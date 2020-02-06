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Маск переводить заводи на
виготовлення апаратів для...

Маск переводить заводи на виготовлення апаратів для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 08:06

Маск переводить заводи на виготовлення апаратів для...

Пропонуємо до обговорення:
Американський виробник електромобілів Tesla виготовлятиме апарати штучної вентиляції легенів.

Дивися повний текст Маск переводить заводи на виготовлення апаратів для вентиляції легень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 08:06

Это тот кто раньше смеялся.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 08:47

  Попаданец написав:Это тот кто раньше смеялся.

Есть спрос, можно заработать
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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