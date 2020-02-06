Американський виробник електромобілів Tesla виготовлятиме апарати штучної вентиляції легенів.
Дивися повний текст Маск переводить заводи на виготовлення апаратів для вентиляції легень.
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Додано: П'ят 20 бер, 2020 08:06
Маск переводить заводи на виготовлення апаратів для...
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Дивися повний текст Маск переводить заводи на виготовлення апаратів для вентиляції легень.
Додано: П'ят 20 бер, 2020 08:47
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
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