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Українцям залишили пільгову
ціну на електроенергію

Українцям залишили пільгову ціну на електроенергію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 08:32

Українцям залишили пільгову ціну на електроенергію

Пропонуємо до обговорення:
Пропозиція про скасування пільгового тарифу на перші 100 кВт⋅ч в місяць висувають інвестори в ВДЕ

Дивися повний текст Українцям залишили пільгову ціну на електроенергію.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 08:32

Таких инвесторов нужно сажать.
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