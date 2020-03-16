В особистому кабінеті киянина з’явилася можливість замовити електронний учнівський квиток.
Дивися повний текст У Києві з'явилася можливість замовити електронні учнівські квитки онлайн.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 20 бер, 2020 10:16
У Києві з'явилася можливість замовити електронні...
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Дивися повний текст У Києві з'явилася можливість замовити електронні учнівські квитки онлайн.
Додано: П'ят 20 бер, 2020 10:16
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