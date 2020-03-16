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КМДА вводить у Києві режим
надзвичайної ситуації -...

КМДА вводить у Києві режим надзвичайної ситуації -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 10:19

КМДА вводить у Києві режим надзвичайної ситуації -...

Пропонуємо до обговорення:
Всі заходи, які є при надзвичайній ситуації, в Києві вже впроваджуються.

Дивися повний текст КМДА вводить у Києві режим надзвичайної ситуації - Поворозник.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 10:19

Да запретите вообще из дома выходить. Я не знаю где я могу нарушить гигиенические требования. Сейчас мало кто знает, заражен он или нет.

Устроили с Санжарами цирк, потом пачками без медосмотра заробитчан приняли, а сейчас штрафами и сроками пугают.
p_a_l
 
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