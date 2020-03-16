Всі заходи, які є при надзвичайній ситуації, в Києві вже впроваджуються.
Дивися повний текст КМДА вводить у Києві режим надзвичайної ситуації - Поворозник.
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Додано: П'ят 20 бер, 2020 10:19
КМДА вводить у Києві режим надзвичайної ситуації -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст КМДА вводить у Києві режим надзвичайної ситуації - Поворозник.
Додано: П'ят 20 бер, 2020 10:19
Да запретите вообще из дома выходить. Я не знаю где я могу нарушить гигиенические требования. Сейчас мало кто знает, заражен он или нет.
Устроили с Санжарами цирк, потом пачками без медосмотра заробитчан приняли, а сейчас штрафами и сроками пугают.
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