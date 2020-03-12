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У Державній службі розповіли
про виплати безробітним під...

У Державній службі розповіли про виплати безробітним під...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 10:25

У Державній службі розповіли про виплати безробітним під...

Пропонуємо до обговорення:
Офіційно зареєстрованим безробітним збережуть відповідні виплати.

Дивися повний текст У Державній службі розповіли про виплати безробітним під час карантину.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 10:26

Какие могут быть безработные когда полстраны выезжало на заработки?
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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