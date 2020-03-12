П'ятниця продовжить збурювати валютний ринок. Спекулятивне розгойдування міжбанку посилиться з активним бажанням частини учасників торгів загнати курс істотно вище 28 гривень.
Дивися повний текст Міжбанк: спекулятивне розгойдування посилиться.
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Додано: П'ят 20 бер, 2020 11:27
Міжбанк: спекулятивне розгойдування посилиться
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: спекулятивне розгойдування посилиться.
Додано: П'ят 20 бер, 2020 11:27
"Спекулянты продолжают играть “на повышение” на межбанке", а других предпосылок по видимому для роста и нет...
Додано: П'ят 20 бер, 2020 11:29
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