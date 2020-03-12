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Міжбанк: спекулятивне
розгойдування посилиться

Міжбанк: спекулятивне розгойдування посилиться
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 11:27

Міжбанк: спекулятивне розгойдування посилиться

Пропонуємо до обговорення:
П'ятниця продовжить збурювати валютний ринок. Спекулятивне розгойдування міжбанку посилиться з активним бажанням частини учасників торгів загнати курс істотно вище 28 гривень.

Дивися повний текст Міжбанк: спекулятивне розгойдування посилиться.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 11:27

"Спекулянты продолжают играть “на повышение” на межбанке", а других предпосылок по видимому для роста и нет...
Winston
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 11:29

Как долго НБУ сможет "спасать" гривну на межбанке?
Ірина_
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