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Скільки українців, які працюють в Польщі, залишило...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 бер, 2020 11:41
Пропонуємо до обговорення:
Українські трудові мігранти не поспішають залишати Польщу через карантин – відтік не більше 4%.
Дивися повний текст Скільки українців, які працюють в Польщі, залишило країну з моменту закриття кордону
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Додано: П'ят 20 бер, 2020 11:41
Визовый центр сейчас закрыт на карантин, визу получить нельзя никак
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