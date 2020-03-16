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Анна Замазеєва: українцям
можуть обмежити доступ до...

Анна Замазеєва: українцям можуть обмежити доступ до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 11:47

Анна Замазеєва: українцям можуть обмежити доступ до...

Пропонуємо до обговорення:
Україна, як і решта світу, стикнулася з карантинними заходами надзвичайного масштабу.

Дивися повний текст Анна Замазеєва: українцям можуть обмежити доступ до фінансів через коронавірус.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 12:03

По хорошему эти "микрофинансовые организации" с кредитами под 800% годовых вообще надо запретить, причем давно...
panzershreck1921
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