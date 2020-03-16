Україна, як і решта світу, стикнулася з карантинними заходами надзвичайного масштабу.
Дивися повний текст Анна Замазеєва: українцям можуть обмежити доступ до фінансів через коронавірус.
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Додано: П'ят 20 бер, 2020 11:47
Анна Замазеєва: українцям можуть обмежити доступ до...
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Дивися повний текст Анна Замазеєва: українцям можуть обмежити доступ до фінансів через коронавірус.
Додано: П'ят 20 бер, 2020 12:03
По хорошему эти "микрофинансовые организации" с кредитами под 800% годовых вообще надо запретить, причем давно...
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