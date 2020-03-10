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У магазинах АТБ зможуть
перебувати не більше 20 осіб

У магазинах АТБ зможуть перебувати не більше 20 осіб
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 13:03

У магазинах АТБ зможуть перебувати не більше 20 осіб

Пропонуємо до обговорення:
У деяких містах для магазинів мережі АТБ вводиться гранично допустима кількість покупців, які одночасно можуть перебувати в торговому залі - повідомила прес-служба компанії "АТБ-Маркет".

Дивися повний текст У магазинах АТБ зможуть перебувати не більше 20 осіб.
R2
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Лучше бы на входе выдавали маски и перчатки, хотя бы по себестоимости
hlaaluu
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 13:20

  hlaaluu написав:Лучше бы на входе выдавали маски и перчатки, хотя бы по себестоимости

А брать их где?..
_hunter
 
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