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У магазинах АТБ зможуть перебувати не більше 20 осіб
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 20 бер, 2020 13:03
Пропонуємо до обговорення:
У деяких містах для магазинів мережі АТБ вводиться гранично допустима кількість покупців, які одночасно можуть перебувати в торговому залі - повідомила прес-служба компанії "АТБ-Маркет".
Дивися повний текст У магазинах АТБ зможуть перебувати не більше 20 осіб
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R2
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Додано: П'ят 20 бер, 2020 13:04
Лучше бы на входе выдавали маски и перчатки, хотя бы по себестоимости
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hlaaluu
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Додано: П'ят 20 бер, 2020 13:20
hlaaluu написав:
Лучше бы на входе выдавали маски и перчатки, хотя бы по себестоимости
А брать их где?..
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_hunter
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