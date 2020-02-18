Національний банк України ввів антикризові заходи на період карантину через коронавірус.
Дивися повний текст 😷 НБУ ввів систему антикризових заходів на період карантину.
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Додано: П'ят 20 бер, 2020 13:30
НБУ ввів систему антикризових заходів на період...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 😷 НБУ ввів систему антикризових заходів на період карантину.
Додано: П'ят 20 бер, 2020 13:30
>>>Тобто, якщо у вас закінчився депозит, ви можете робити з ним все що завгодно”, – >>>повідомив Смолій, додавши, що ніяких обмежень щодо зняття немає.
Наприклад, чекати на літак з доларами, щоб отримати свої кошти.
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