RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НБУ ввів систему антикризових
заходів на період...

НБУ ввів систему антикризових заходів на період...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 13:30

НБУ ввів систему антикризових заходів на період...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України ввів антикризові заходи на період карантину через коронавірус.

Дивися повний текст 😷 НБУ ввів систему антикризових заходів на період карантину.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94148
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 13:30

>>>Тобто, якщо у вас закінчився депозит, ви можете робити з ним все що завгодно”, – >>>повідомив Смолій, додавши, що ніяких обмежень щодо зняття немає.

Наприклад, чекати на літак з доларами, щоб отримати свої кошти.
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 390
З нами з: 20.03.09
Подякував: 309 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Гончарука задумали змінити податкову систему: які... 1 ... 8, 9, 10
R2 » Сер 26 лют, 2020 13:48
99 6833
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 бер, 2020 13:05
vitaliy_berdinskikh
Гончарук доручив голові ДФС змінити систему і прийняти...
R2 » Сер 26 лют, 2020 10:51
1 112
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 лют, 2020 10:52
Tamagoch
Київ впроваджує систему єдиного електронного квитка...
R2 » Вів 18 лют, 2020 10:26
3 313
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лют, 2020 15:02
omb

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.