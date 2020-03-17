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Через карантин зупинили роботу близько 700 тисяч...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 бер, 2020 13:36
Пропонуємо до обговорення:
Через карантин зупинили роботу близько 600-700 тисяч підприємців, малих підприємств сфери послуг, установ сфери освіти, які дають роботу 3,5-4 млн осіб.
Дивися повний текст Через карантин зупинили роботу близько 700 тисяч підприємців, які дають роботу 4 млн осіб
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R2
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Додано: П'ят 20 бер, 2020 13:36
Думаю, не потрібно рубати з плеча, особливо поліції, на рахунок того, що за виключенням продуктової торгівлі, аптек і АЗС нікому більше не дозволено працювати в сфері послуг. Різні бувають ситуації - головне щоб в таких місцях не було скупчення людей. Так наприклад - шиномонтаж, сто і інші такі як швейні ательє, які перепрофілювалися на пошиття масок. Навіть для тих же швидких потрібні ремонти і запчастини... От юрби пенсіонерів до банку платити комуналку, чи по інших питаннях штурмують транспорт...
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pasipaka20
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