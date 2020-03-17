RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Через карантин зупинили
роботу близько 700 тисяч...

Через карантин зупинили роботу близько 700 тисяч...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 13:36

Через карантин зупинили роботу близько 700 тисяч...

Пропонуємо до обговорення:
Через карантин зупинили роботу близько 600-700 тисяч підприємців, малих підприємств сфери послуг, установ сфери освіти, які дають роботу 3,5-4 млн осіб.

Дивися повний текст Через карантин зупинили роботу близько 700 тисяч підприємців, які дають роботу 4 млн осіб.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94155
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 13:36

Думаю, не потрібно рубати з плеча, особливо поліції, на рахунок того, що за виключенням продуктової торгівлі, аптек і АЗС нікому більше не дозволено працювати в сфері послуг. Різні бувають ситуації - головне щоб в таких місцях не було скупчення людей. Так наприклад - шиномонтаж, сто і інші такі як швейні ательє, які перепрофілювалися на пошиття масок. Навіть для тих же швидких потрібні ремонти і запчастини... От юрби пенсіонерів до банку платити комуналку, чи по інших питаннях штурмують транспорт...
pasipaka20
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 20.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, MSN [Bot] і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Київ зупиняє роботу метро до 3 квітня 1, 2
R2 » Вів 17 бер, 2020 18:16
16 1041
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 бер, 2020 10:26
_hunter
Українці через коронавірус зекономлять $1,5 млрд на...
R2 » Сер 18 бер, 2020 09:23
6 520
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 бер, 2020 09:23
Winston
Нових валютних обмежень через коронавірус не буде
R2 » Сер 18 бер, 2020 15:54
2 144
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 бер, 2020 22:06
amorroma_amorroma

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.