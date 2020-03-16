RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нацбанк заборонив банкам
вводити обмеження на зняття...

Нацбанк заборонив банкам вводити обмеження на зняття...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 13:46

Нацбанк заборонив банкам вводити обмеження на зняття...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив голова Національного банку України Яків Смолій під час брифінгу 20 березня.

Дивися повний текст Нацбанк заборонив банкам вводити обмеження на зняття грошей з депозитів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94155
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 13:47

Вы это руководству Альфабанка не забудьте сказать, т.к. ему НБУ не указ... Депо в валюте не отдают и предлагают только гривну или продление. :-)
Watcher
 
Повідомлень: 2131
З нами з: 31.05.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 14:06

  Watcher написав:Вы это руководству Альфабанка не забудьте сказать, т.к. ему НБУ не указ... Депо в валюте не отдают и предлагают только гривну или продление. :-)

Ну, это же не ограничение -- они "настоятельно рекомендуют" забирать чуть позже :)
_hunter
 
Повідомлень: 1805
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, MSN [Bot] і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НБУ дозволив банкам надати пільги клієнтам за кредитами
R2 » Чет 19 бер, 2020 11:20
2 115
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 бер, 2020 12:16
Jango-sk
Нацбанк продав з резервів $300 млн на підтримку гривні
R2 » Сер 18 бер, 2020 15:55
2 129
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 бер, 2020 18:39
75stasstas75
МОЗ рекомендуватиме обмеження роботи громадського...
R2 » Пон 16 бер, 2020 10:30
1 154
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 бер, 2020 10:30
smart_analyst2017

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.