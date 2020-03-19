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Нацбанк заборонив банкам
вводити обмеження на зняття...

Нацбанк заборонив банкам вводити обмеження на зняття...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 13:46

Нацбанк заборонив банкам вводити обмеження на зняття...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив голова Національного банку України Яків Смолій під час брифінгу 20 березня.

Дивися повний текст Нацбанк заборонив банкам вводити обмеження на зняття грошей з депозитів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 13:47

Вы это руководству Альфабанка не забудьте сказать, т.к. ему НБУ не указ... Депо в валюте не отдают и предлагают только гривну или продление. :-)
Watcher
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 14:06

  Watcher написав:Вы это руководству Альфабанка не забудьте сказать, т.к. ему НБУ не указ... Депо в валюте не отдают и предлагают только гривну или продление. :-)

Ну, это же не ограничение -- они "настоятельно рекомендуют" забирать чуть позже :)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 23:50

Re: Нацбанк заборонив банкам вводити обмеження на зняття...

жоден банк не повертає зараз доларові депозити. НБУ нікому не указ?
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 15:40

Re: Нацбанк заборонив банкам вводити обмеження на зняття...

  Sain_повернувся написав:жоден банк не повертає зараз доларові депозити. НБУ нікому не указ?

Виходить так.
ricardo
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 21:35

  Sain_повернувся написав:жоден банк не повертає зараз доларові депозити. НБУ нікому не указ?

Так НБУ банкам ничего и не указывал, журналисты в который раз написали лживый заголовок.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:31

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aleksandr-musienko
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