Про це повідомив голова Національного банку України Яків Смолій під час брифінгу 20 березня.
Дивися повний текст Нацбанк заборонив банкам вводити обмеження на зняття грошей з депозитів.
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Додано: П'ят 20 бер, 2020 13:46
Нацбанк заборонив банкам вводити обмеження на зняття...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк заборонив банкам вводити обмеження на зняття грошей з депозитів.
Додано: П'ят 20 бер, 2020 13:47
Вы это руководству Альфабанка не забудьте сказать, т.к. ему НБУ не указ... Депо в валюте не отдают и предлагают только гривну или продление. :-)
Додано: П'ят 20 бер, 2020 14:06
Додано: П'ят 20 бер, 2020 23:50
Re: Нацбанк заборонив банкам вводити обмеження на зняття...
жоден банк не повертає зараз доларові депозити. НБУ нікому не указ?
Додано: Суб 21 бер, 2020 15:40
Re: Нацбанк заборонив банкам вводити обмеження на зняття...
Додано: Суб 21 бер, 2020 21:35
Так НБУ банкам ничего и не указывал, журналисты в который раз написали лживый заголовок.
Mind the gap.
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